Евровидение, слезы Пугачевой, болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

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Певица Юлия Самойлова представляла Россию на Евровидении в 2018 году, однако в последнее время она пропала из поля зрения средств массовой информации. Как сейчас живет артистка?

Чем известна Самойлова

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. Она — девушка с ограниченными физическими возможностями, имеющая первую группу инвалидности. До года Самойлова была здоровым ребенком, однако ей неудачно сделали прививку от полиомиелита, после чего наступили тяжелые последствия. В 13 лет будущей певице поставили диагноз «спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана».

В 2014 году артистка участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, во время которой исполнила песню «Вместе».

В 2013-м Самойлова приняла участие в проекте «Фактор А». Своим пением она несколько раз довела до слез народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

В итоге Самойлова заняла второе место. Кроме того, в конце сезона из рук Примадонны она получила премию «Золотая звезда Аллы».

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи

Почему Самойлова не поехала на Евровидение-2017

В 2017 году Юлия Самойлова победила во внутреннем конкурсе Первого канала и получила возможность поехать в Киев на Евровидение.

Спустя время появилась информация о том, что украинские власти запретили певице въезд на территорию страны. Меры в отношении артистки были связаны с ее поездками в Крым после возвращения полуострова в состав Российской Федерации.

«Даже несмотря на предоставленную возможность выглядеть цивилизованно, у украинской стороны здравого смысла не хватило», — комментировал ситуацию Первый канал.

Тогда Европейский вещательный союз предложил России отправить другого конкурсанта, однако Первый канал отказался.

Почему Самойлова не прошла в финал Евровидения-2018

После неудачной попытки в 2017 году Юлия Самойлова заявила, что хочет представить Россию на Евровидении в 2018 году. Конкурс проходил в Лиссабоне.

Во втором полуфинале музыкального соревнования артистка из-за волнения забыла некоторые слова песни. Тогда Россия впервые за 14 лет не прошла в финал конкурса.

Как Пугачева помогала Самойловой

В 2021 году Юлия Самойлова рассказывала, что поддерживает отношения с Аллой Пугачевой. Кроме того, Примадонна покупала у нее песню для Кристины Орбакайте за 100 тысяч рублей.

По словам Самойловой, Пугачева помогала ей не только деньгами, но и советами. Так, в 2019 году исполнительница обратилась к ней с вопросом о том, стоит ли начинать работать с одним из продюсеров. Пугачева порекомендовала ей отказаться.

«Я всегда могу позвонить и попросить совета. И мне не откажут. В 2019 году я звонила ей в последний раз. Интересовалась у Аллы Борисовны, работать мне с одним человеком или нет. Она сказала, что ни в коем случае», — делилась Самойлова.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса «Евровидение-2018»

Что известно об отношениях Самойловой с сестрой

Юлия Самойлова — двоюродная сестра по отцу блогера и супруги рэпера Джигана Оксаны Самойловой. В детстве родственницы жили в Ухте в одном доме.

Самойловы не афишируют свое родство. Кроме того, в 2021 году певица призналась, что находится в бедственном положении, поскольку ее пенсия по инвалидности составляет всего 14 тысяч рублей, а другого стабильного дохода у нее нет, так как выступления происходят не чаще одного раза в месяц. При этом она принимала лекарство, 12-дневный курс которого стоил 750 тысяч рублей.

В программе «Звезды сошлись» Самойлову спросили, помогает ли ей сестра-блогер, у которой высокий доход.

«Сама она не предлагает. У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом», — ответила певица.

Однако, несмотря на отсутствие помощи, в прошлом году артистка посетила годовщину свадьбы Оксаны Самойловой и Джигана.

Что известно о личной жизни Самойловой

В 2015 году Юлия Самойлова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Тарана. Детей у пары нет. Артистка признавалась, что пока не готова стать матерью.

«Времени на это нет, и нет того достатка, чтобы можно было обеспечить ребенка. Возможно, я пойду по пути многих артистов и заморожу яйцеклетки», — говорила она.

Чем сейчас занимается Самойлова

Юлия Самойлова отмечала, что хочет вернуться на большую сцену. Помимо этого, с 2021 года она числится попечителем фонда «Клуб добра», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

В 2022 году исполнительница выпустила трек Yeah. В 2023 году она была хедлайнером фестиваля «Янтарная нота объединяет города» в Калининграде.

Ближайшие выступления артистки пока не запланированы.

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