Крым, лишний вес, развод с Безруковым: как сейчас живет певица Бьянка

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Певица Татьяна Липницкая (Бьянка)

Певица Татьяна Липницкая (Бьянка) в последнее время сильно изменилась внешне. В чем причина, как сейчас живет артистка, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Бьянка

Татьяна Липницкая родилась 17 сентября 1985 года в Минске. В 10 лет она начала петь в хоре, а затем выступала с эстрадным ансамблем.

В 16 лет Бьянка получила гран-при международного конкурса юных исполнителей «Мальва», а чуть позже — гран-при фестиваля молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Белая Русь». Параллельно она осваивала виолончель и заняла третье место среди виолончелистов на международном конкурсе имени Огинского.

Популярной в России Бьянка стала благодаря сотрудничеству с рэпером Сергеем Пархоменко (Серегой). В 2005 году он пригласил ее поработать в Москву. Ради этого певица отказалась представлять Белоруссию на Евровидении. В том же году она выпустила композицию «Лебединая», ставшую саундтреком к фильму «Бой с тенью».

Бьянка называет свой стиль «русский народный R’n’B», ключевой спецификой которого является лиризм и использование русских народных инструментов (балалайка, гармонь и другие).

Что известно о личной жизни Бьянки

В 2018 году Бьянка вышла замуж за своего гитариста Романа Безрукова, однако уже в декабре влюбленные расстались. При этом официально они развелись только в 2021 году.

«По жизни я стараюсь ни о чем не жалеть, тем более что это было прекрасное, крутое, веселое, творческое время, которое мы провели вместе с Романом. Не жалею ни об одном из этих дней. Думаю, в отношениях не бывает, что что-то резко идет не так. Обычно все происходит плавно, люди что-то могут друг другу недоговаривать — стесняться или просто в силу разных характеров не находить общий язык. Всегда нужно разговаривать — обсуждать какие-то недовольства, мелочи бытовой жизни, чтобы больше узнать о своем партнере, суметь найти компромисс», — рассказывала певица в интервью Лауре Джугелии.

В декабре этого года артистка отметила, что сейчас готова к новым отношениям.

«Все как-то изменилось. Я бы сейчас была не против с кем-то познакомиться, встречаться. Ну, не с „кем-то“... С хорошим, умным, эрудированным, талантливым человеком», — сказала она.

Фото: АГН «Москва» Певица Татьяна Липницкая (Бьянка)

Почему Бьянке запретили въезд на Украину

В 2017 году Бьянка сообщила, что ей запретили въезд на территорию Украину. По ее мнению, это произошло из-за того, что она давала концерты в Крыму.

«Мое выступление в Крыму было таким же старательным и искренним, как и предыдущие 50. Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном языке», — делилась артистка в соцсетях.

Почему Бьянка изменилась внешне

Певица Бьянка рассказывала, что борется с отеками и лишним весом. Исполнительница отмечала, что правильно питалась, но все равно отекала из-за проблем с желудком. По словам Бьянки, за последние годы она набрала 30 кг, и из-за этого ей было сложно ходить.

В этом году артистке удалось похудеть.

«Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 кг, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить», — поделилась она.

Также Бьянка призналась, что ей потребовалась операция. Певица подчеркнула, что делала ее не ради красоты, а из-за показаний по здоровью. После выписки ей потребовались гормональная терапия и низкоуглеводная диета.

«Для меня внешность — это не способ каких-то взаимоотношений с мужчинами или внешним миром. Для меня это способ выражения себя», — пояснила Бьянка.

Артистка отмечала, что в будущем хотела бы сделать операцию по увеличению ягодиц.

«На самом деле, я, может быть, и сделала бы себе операцию, но не сейчас. Я бы сделала операцию по увеличению попы. Но это будет тогда, когда я вернусь к весу в 50 кг. Пока такой возможности нет, потому что мне необходимо есть, принимать таблетки и ждать окончания реабилитационного периода», — говорила исполнительница.

Чем сейчас занимается Бьянка

Бьянка продолжает творческую деятельность.

Ближайшие выступления певицы запланированы в Самаре (7 февраля) и Казани (8 февраля).

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