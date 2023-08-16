Певица Бьянка призналась, что набрала лишние 30 кг

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Бьянка

Певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, рассказала, что набрала 30 кг после нервного срыва, ей было сложно похудеть, а позже потребовалась операция: у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. В интервью Пятому каналу исполнительница отметила, что из-за набранного веса ей было трудно ходить. По словам артистки, лишние килограммы ощущались, как будто ей приходится «носить рюкзак».

Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 кг, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, — поделилась певица.

По словам Бьянки, после операции она отходила два с половиной месяца. В интервью артистка уточнила, что легла под общий наркоз «не ради какой-то красоты», а из-за показаний по здоровью. После выписки исполнительнице потребовалась гормональная терапия и низкоуглеводная диета.

Бьянка рассказала, что начинает приходить в себя: она возобновила тренировки в спортзале и начала посещать бассейн. Сейчас ей удалось сбросить 10 кг, но останавливаться на достигнутом певица не планирует.

Мне еще нужно скинуть пять килограммов. Но я все-таки хочу скинуть еще 10 и после этого сделать себе операцию по пересадке жира с живота на жир на жопе. Для меня внешность — это не способ какого-то взаимоотношения с мужчинами или со внешним миром. Для меня это способ выражения себя, — заключила артистка.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) ранее призналась, что из-за алкоголизма потеряла огромные суммы денег, потому что подписывала документы в нетрезвом виде. По словам исполнительницы, рядом с ней были люди, которые пользовались ее беспомощным положением и наживались на ней.