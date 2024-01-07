Пугачева и Галкин, скандалы, операция: как сейчас живет Наталья Штурм

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм

Певица и писательница Наталья Штурм известна как исполнительница песен «Школьный роман» и «Уличный художник». Около десяти лет артистка не выпускает новые хиты. Что известно о ее карьере и личной жизни?

Чем сейчас занимается Наталья Штурм

Певица последние годы принимает активное участие в съемках ТВ-шоу в качестве приглашенного гостя. Артистка была одной из тех, кто выступал за возвращение развлекательных передач в эфир, которые были убраны из сетки вещания федеральных каналов на фоне спецоперации.

В 2023 году Наталья Штурм перенесла пластическую операцию. Ей сделали подтяжку височного лифтинга, а также липосакцию, хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть артистки. После операции артистка сообщила в социальных сетях, что теперь ее параметры составляют: 105-57-90.

Наталья Штурм в 58 лет регулярно публикует в личном блоге откровенные фотографии. По словам исполнительницы, она не видит ничего плохого в подобных снимках. Более того, ее увлечение поддерживает дочь.

Что известно о личной жизни Натальи Штурм

Наталья Штурм была официально замужем два раза. В первом браке, с Сергеем Деевым, она родила дочь Елену, во втором — с бизнесменом Игорем Павловым — появился на свет сын Арсений.

В августе 2022 года исполнительница заявила, что планирует свадьбу с предпринимателем по имени Альберт. Однако артистка отменила свадьбу из-за того, что влюбилась в ирландского музыканта Дерека Глисона и уехала к нему в Болгарию.

В октябре 2023 года стало известно об отношениях артистки с иностранцем по имени Пламен. Их отношения закончились, когда мужчина обокрал ее во время отдыха в Испании, исчезнув с €1500.

«Дешевле будет забыть о нем, но предупредить девочек, потому что этот „перец“ сидит на сайте знакомств. <...> Ему только русских подавай, причем постарше. У него жена русская, любовница русская. При этом он еще со всех женщин берет деньги», — заявила Штурм.

Позднее бизнесмен Альберт решил вернуть певицу и сделал ей предложение руки и сердца повторно, она приняла его, но в ноябре 2023 года вновь разорвала помолвку.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Наталья Штурм и Отар Кушанашвили

Что известно о последних скандалах с Натальей Штурм

Наталья Штурм 12 декабря поскандалила в Москве с водителем авто. По информации MK.RU, артистку сбила машина, когда она шла по дворовой территории. Позже СМИ сообщили, что певица ударилась головой об открытую дверцу багажника соседского автомобиля, после чего села в него. Как разъяснила сама исполнительница, она «ударилась с такой силой, что упала на землю». Обе стороны конфликта написали заявления в полицию.

«Владелец машины подошел сзади, закрыл багажник и сел за руль. Стал сдавать назад, и я поняла, что сейчас он поедет на меня. <...> Отползла в сторону. Продолжаю лежать, офигевшая от удара. Он выходит, говорит: „Ну что, вам руку подать, что ли?“ Вот так вот. <...> Когда полиция нашла его, первые его слова были: „Какая вредная баба“. Это вместо того, чтобы извиниться», — объяснила она.

Артистка считает, что в ее жизни наступила черная полоса из-за того, что на нее навела порчу ведьма во время совместных съемок.

«Я недавно принимала участие в одном очень интересном проекте, и там была настоящая ведьма. Она вокруг меня все ходила и ходила, а затем специально обронила иголку с ниткой. Я думаю, это может быть как-то связано», — сказала Штурм Пятому каналу.

Что Наталья Штурм говорит о Пугачевой

Наталья Штурм считает, что после отъезда за границу народная артистка СССР Алла Пугачева сохранила влияние на российский шоу-бизнес. По мнению артистки, каждый приезд исполнительницы на родину связан с желанием разобраться с обидчиками.

«Алла Борисовна — человек умный, она в политику не полезет. Зачем ей пачкаться? А вот в шоубизнесе порядок она наведет. <...> Ее любит наш народ, прислушивается к ней. Как кумир миллионов, Алла всегда должна быть со своей страной и при любых обстоятельствах!» — заявила она порталу Prozvezd.

Штурм также не считает, что политическая ситуация может повлиять на отношения Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако не исключила, что супруги могут развестись, чтобы сохранить имущество.

«Они не разведутся. Если только не произойдут какие-либо форс-мажоры правового характера. Проще сказать, если надо спасать имущество или жизнь, тогда — конечно», — отметил Штурм.

Читайте также:

Евровидение, слезы Пугачевой, болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

«Бременские музыканты», любовь к Украине, скандалы: как живет Мария Аронова

Нагиев, слухи об изменах, уехавшие артисты: как живет актер Игорь Лифанов