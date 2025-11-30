Долиной придется отдать квартиру? Может ли суд пересмотреть дело: детали

Глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал принять новое решение по делу певицы Ларисы Долиной. Что он сказал, может ли суд пересмотреть заключение, правда ли Долиной придется отдать квартиру или деньги покупательнице?

Может ли суд пересмотреть дело Долиной

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и оставил право собственности за певицей, которая утверждала, что продала имущество под влиянием мошенников.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — заявил Гаврилов.

По мнению парламентария, после последнего судебного решения дело Долиной превратилось из частного спора в показатель рисков на рынке вторичного жилья. Сложившаяся практика демонстрирует, что даже тщательная проверка квартиры не гарантирует сохранность покупки для приобретателя, пояснил Гаврилов.

Депутат заявил, что позиция по подобным спорам должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума — это станет для судов четким ориентиром при рассмотрении дел о вторичном жилье.

Покупательница не только лишилась квартиры, но и не получила назад уплаченные деньги. Гаврилов подчеркнул, что ситуация не отвечает общей модели Гражданского кодекса, когда при недействительности сделки соблюдается принцип двусторонней реституции: каждая сторона обязана вернуть все полученное в рамках сделки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Лурье должны вернуть деньги.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Конечно, жалко Долину. Безусловно, она была введена в заблуждение. Но при этом Долина не злоупотребляет какими-то там веществами, она находится в здравом уме. И то, что она сделала, это, конечно, жуткая ошибка с ее стороны. Но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры», — сказал парламентарий.

Летом 2024 года Долина стала, по ее словам, жертвой мошенников: злоумышленники убедили ее продать квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн рублей, обещая сохранение права собственности и перевод денег на «безопасный счет». В марте 2025 года московский суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием заблуждения. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен. В конце ноября суд признал законным решение о возвращении народной артистке квартиры, потерянной из-за действий телефонных мошенников.

Как защитить добросовестного покупателя от «схемы Долиной»

Механизм компенсации за счет казны может помочь обезопасить покупателя от подобной ситуации, считает Сергей Гаврилов. Однако реализация этой нормы требует отдельного судебного процесса и строгих доказательств, указал парламентарий.

«Если подход, примененный по делу Долиной, закрепится и в дальнейшем суды станут отказывать в признании двусторонней реституции и в защите покупателя, пользоваться компенсационным механизмом будет все сложнее», — отметил он.

В Госдуме обсуждается ряд решений, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. Одно из них предлагает ввести период охлаждения для операций с недвижимостью сроком на семь дней.

«За это время продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на специальном счете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи», — пояснил Володин.

Такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также от финансовых и имущественных потерь, считают в Госдуме.

Читайте также:

Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы

Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?

«Искандер» сжег французов в аэропорту Одессы: удары по Украине 30 ноября