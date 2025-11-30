Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы

В четырех областях РФ зафиксированы самые высокие зарплаты по стране. Какие подробности об этом известны, где россияне зарабатывают больше всего, какие регионы могут предложить зарплаты от 150 тысяч рублей?

Где россияне зарабатывают больше всего

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, четырьмя регионами-лидерами по доходу оказались Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область.

На Чукотке среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 192 934 рубля, в ЯНАО — 173 480 рублей, в Москве — 161 100, в Магаданской области — 152 498 рублей, свидетельствует статистика.

Средние зарплаты свыше 100 тысяч рублей отмечены в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда (с учетом НДФЛ и других удержаний согласно законодательству РФ), компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.

В каком регионе рабочие заводов получают сотни тысяч

На предприятиях Челябинска, занимающихся производством электрооборудования и оптики, заработная плата достигла 205 тысяч рублей, пишут СМИ. Большое число обусловлено сложностью технологий и нехваткой квалифицированных кадров в данной отрасли.

Значительные зарплатные предложения демонстрирует и тяжелое машиностроение, где средний уровень составил 138,4 тысячи рублей. В области производства промышленного оборудования и станков предлагают работникам среднюю зарплату в 136,9 тысячи рублей. Это связывают с увеличением спроса на оборудование для модернизации производственных процессов.

Анализ рынка труда за октябрь показал устойчивый спрос на специалистов в промышленности. Наиболее заметный рост заработных плат наблюдается в сегментах, связанных с работой на сложном оборудовании и инженерной экспертизой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто получит зарплату за декабрь досрочно

В некоторых компаниях работодатель выплатит зарплату досрочно, если привычная дата выплаты придется на новогодние праздники, сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, чаще всего работодатели стараются выдать зарплаты сотрудникам до Нового года.

«Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных, нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года», — отметил Нилов.

Кому выплатят 13-ю зарплату

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что термин «13-я зарплата» не закреплен в законодательстве, однако на практике под ним подразумевается годовая премия по итогам работы.

Закон не возлагает на организацию прямую обязанность платить 13-ю зарплату — за исключением тех случаев, когда это прямо прописано в документах компании.

Работодатель сам определяет, будет ли установлена 13-я зарплата и по каким критериям она начисляется. Обычно право на выплату возникает при выполнении ряда условий, например при достижении плановых показателей, отсутствии дисциплинарных взысканий, полном отработанном годе или решении руководства вознаградить сотрудников за общие результаты, отметил Гаврилов.

