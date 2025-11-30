Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России

Сегодня, 30 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, на Сахалине и в других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 30 ноября

Согласно статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», перебои в работе мобильной сети наблюдаются в десятках регионов. В жалобах говорится, что абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

На первом месте по числу обращений за сутки среди операторов оказался мобильный оператор МТС. Жалобы регистрируются из Москвы — 29%, Сахалина — 12%, Приморского края — 8%, Краснодарского края, Иркутской, Свердловской, Самарской областей — по 6%, Карачаево-Черкесии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Ставрополья, Камчатского края — по 4%, Кузбасса, Пермского края, Тверской области — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. О сбоях в сетях T2 пишут абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области; неполадки с «МегаФоном» наблюдаются в Москве, Астраханской и Самарской областях; «Билайном» — Санкт-Петербурге, Москве, Ярославской области; Yota — Москве, Краснодарском крае, Астраханской области.

Почему не работает мобильный интернет 30 ноября

Мобильный интернет могут отключать или понижать качество сигнала на фоне беспилотной опасности. Это позволяет заглушить канал связи, по которому могут управляться БПЛА. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, добавили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

Местные власти зачастую предупреждают о возможных неудобствах с интернетом на фоне угрозы атаки БПЛА. Ранее в Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Подобная практика может распространиться на разные регионы, предположил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что ночью 30 ноября силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника на территории страны. 16 и семь БПЛА уничтожили в Ростовской области и Краснодарском края соответственно, три — над Белгородской областью, один — над Курской. Шесть беспилотников подавили над акваторией Черного моря.

Какие сайты работают во время отключения интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

