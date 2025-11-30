ВС России в ходе СВО на Украине ликвидировали группу пехоты Вооруженных сил Украины при ротации в Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 ноября?

Российские десантники ликвидировали украинских пехотинцев

По данным МО РФ, которые приводит РИА Новости, за задачу отвечало подразделение войск беспилотных систем новороссийских десантников. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов на Ореховском направлении.

«Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА Новороссийского горного соединения ВДВ FPV-дроны настигли украинских националистов до того, как они скрылись в укрытии», — сказано в сообщении.

Пушилин подтвердил важные изменения на границе с ДНР

В Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой увеличивается буферная зона, рассказал глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что речь идет о территориях, находящихся в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск „Восток“», — заявил Пушилин.

«Запад» за сутки сбил 13 самолетных БПЛА и 17 квадрокоптеров ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Военнослужащие группировки войск „Запад“, в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили <…> четыре миномета и четыре наземных робототехнических комплекса противника. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров», — отметил Бигма.

Подполье сообщило об уничтожении «цитадели» вражеских дронов

Базы корректировки и взлетные площадки беспилотников ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, среди пораженных целей также оказались склады материально-технического обеспечения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Уничтоженные цели: базы корректировки и взлетные площадки украинских БПЛА. Склады материально-технического обеспечения», — заявил Лебедев.

Группировка «Юг» уничтожила терминал связи Starlink ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Юг» за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на Северском направлении поражены три блиндажа и антенна связи. На Краматорском направлении войсками беспилотных систем уничтожена антенна управления FPV-дронами. В районе южнее Константиновки беспилотные подразделения поразили два наземных робототехнических комплекса противника. Специалистами войск беспилотных систем отряда „Рубикон“ группировки уничтожена самоходная артиллерийская установка, наземный робототехнический комплекс и терминал спутниковой связи ВСУ Starlink», — сказал он.

