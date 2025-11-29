День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 21:39

Пушилин подтвердил важные изменения на границе с ДНР

Пушилин сообщил о расширении буферной зоны в Днепропетровской области

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой увеличивается буферная зона, рассказал РИА Новости глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что речь идет о территориях, находящихся в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск «Восток», — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что украинские штурмовые войска могут быть расформированы в ближайшее время. Источник в силовых структурах предположил, что причиной такого решения может стать неэффективность данных подразделений. При этом оставшиеся штурмовики ВСУ сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя.

До этого стало известно, что во время нахождения ВСУ в Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам после требований отдать автомобиль. Она заявила, что все произошло ранним утром: украинские военные подъехали на четырех БТР и устроили дымовую завесу под окнами. По воспоминаниям местной жительницы, устроившие пытки бойцы ВСУ использовали газовую горелку.

ДНР
Денис Пушилин
буферная зона
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис французского СМИ эвакуировали из-за бомбы
Назван самый ожидаемый фильм 2026 года
Бастрыкин поручил возбудить дело против застройщика в Ленобласти
Стало известно точное время окончания ретроградности Меркурия
Пенсионер атаковал французского политика куриным яйцом
На Солнце произошла серия мощных вспышек предпоследнего класса
«Позор»: Губерниев о наказании Большунова за некрасивый поступок
Пушилин подтвердил важные изменения на границе с ДНР
Командира ВСУ уличили в раздаче автографов, пока солдаты идут на убой
Медведчук рассказал, что ждет Зеленского после отставки Ермака
Штурмовые войска ВСУ могут полностью расформировать
Составлен список звезд, которых пытались «отменить» в 2025 году
Глава Таганрога высказалась об отравленных купюрах в городе
Москвичка спалила ванную из-за свечей и попала на видео
В Турции приняли решение по атакованному СБУ танкеру
В Тобольске 12-летняя школьница выпала из окна
Вахтовик забыл 500 тысяч рублей и украшения в автобусе
Яркий салат для занятых: копченая курица и соленый огурец
Кровавые преступления украинских эмигрантов потрясли Европу и США
Начальник районного угрозыска арестован по скандальному делу об оговоре
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.