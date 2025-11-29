Пушилин подтвердил важные изменения на границе с ДНР Пушилин сообщил о расширении буферной зоны в Днепропетровской области

В Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой увеличивается буферная зона, рассказал РИА Новости глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что речь идет о территориях, находящихся в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск «Восток», — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что украинские штурмовые войска могут быть расформированы в ближайшее время. Источник в силовых структурах предположил, что причиной такого решения может стать неэффективность данных подразделений. При этом оставшиеся штурмовики ВСУ сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя.

До этого стало известно, что во время нахождения ВСУ в Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам после требований отдать автомобиль. Она заявила, что все произошло ранним утром: украинские военные подъехали на четырех БТР и устроили дымовую завесу под окнами. По воспоминаниям местной жительницы, устроившие пытки бойцы ВСУ использовали газовую горелку.