День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 21:31

Штурмовые войска ВСУ могут полностью расформировать

ТАСС: штурмовые войска ВСУ могут ликвидировать из-за неэффективности

ВС Украины ВС Украины Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинские штурмовые войска могут быть ликвидированы в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что причиной такого решения может стать полная неэффективность данных подразделений.

На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за неэффективности. С момента объявления о создании этого рода войск и назначении Валентина Манько командующим официально и документально это до сих пор не было оформлено, — сказано в сообщении.

Проект штурмовых формирований не был официально оформлен, отметили в источнике. В силовых структурах России уточнили, что оставшиеся штурмовики ВСУ сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя.

Ранее украинское командование направило бывших осужденных из 225-го штурмового полка для контроля за военнослужащими 102-й бригады на Гуляйпольском направлении. Эти подразделения выполняют функции заградительных отрядов в районе наступления российской группировки «Восток».

Кроме того, освобождение населенного пункта Затишье в Запорожской области создало российским военным возможность для продвижения к Гуляйполю. Как отметил военный корреспондент, занятие данного города позволит обойти украинские позиции с тыловой стороны и выйти к Орехову — крупнейшему укрепрайону ВСУ на Запорожском направлении.

штурмовики
Украина
ВСУ
ликвидации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис французского СМИ эвакуировали из-за бомбы
Назван самый ожидаемый фильм 2026 года
Бастрыкин поручил возбудить дело против застройщика в Ленобласти
Стало известно точное время окончания ретроградности Меркурия
Пенсионер атаковал французского политика куриным яйцом
На Солнце произошла серия мощных вспышек предпоследнего класса
«Позор»: Губерниев о наказании Большунова за некрасивый поступок
Пушилин подтвердил важные изменения на границе с ДНР
Командира ВСУ уличили в раздаче автографов, пока солдаты идут на убой
Медведчук рассказал, что ждет Зеленского после отставки Ермака
Штурмовые войска ВСУ могут полностью расформировать
Составлен список звезд, которых пытались «отменить» в 2025 году
Глава Таганрога высказалась об отравленных купюрах в городе
Москвичка спалила ванную из-за свечей и попала на видео
В Турции приняли решение по атакованному СБУ танкеру
В Тобольске 12-летняя школьница выпала из окна
Вахтовик забыл 500 тысяч рублей и украшения в автобусе
Яркий салат для занятых: копченая курица и соленый огурец
Кровавые преступления украинских эмигрантов потрясли Европу и США
Начальник районного угрозыска арестован по скандальному делу об оговоре
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.