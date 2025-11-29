Украинские штурмовые войска могут быть ликвидированы в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что причиной такого решения может стать полная неэффективность данных подразделений.

На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за неэффективности. С момента объявления о создании этого рода войск и назначении Валентина Манько командующим официально и документально это до сих пор не было оформлено, — сказано в сообщении.

Проект штурмовых формирований не был официально оформлен, отметили в источнике. В силовых структурах России уточнили, что оставшиеся штурмовики ВСУ сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя.

Ранее украинское командование направило бывших осужденных из 225-го штурмового полка для контроля за военнослужащими 102-й бригады на Гуляйпольском направлении. Эти подразделения выполняют функции заградительных отрядов в районе наступления российской группировки «Восток».

Кроме того, освобождение населенного пункта Затишье в Запорожской области создало российским военным возможность для продвижения к Гуляйполю. Как отметил военный корреспондент, занятие данного города позволит обойти украинские позиции с тыловой стороны и выйти к Орехову — крупнейшему укрепрайону ВСУ на Запорожском направлении.