Базы корректировки и взлетные площадки беспилотников ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, среди пораженных целей также оказались склады материально-технического обеспечения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Уничтоженные цели: базы корректировки и взлетные площадки украинских БПЛА. Склады материально-технического обеспечения, — заявил Лебедев.

Ранее Минобороны доложило, что российские войска нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ и местам запуска беспилотников. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

До этого российские военные в ночь на 29 ноября ответили на атаки ВСУ на гражданские объекты и нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики.