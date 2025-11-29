ВС России нанесли ответный удар по объектам ВПК Украины

Российские военные в ночь на 29 ноября ответили на атаки ВСУ на гражданские объекты и нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что все цели атаки были достигнуты.

Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, — рассказали в министерстве.

Атакам также подверглись цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации солдат противника, а также иностранных наемников.

Ранее российская авиация нанесла удар по штабу украинского спецбатальона «Шквал» в Харьковской области, который состоит из бывших заключенных. По словам источника из силовых структур, в результате атаки был ликвидирован заместитель начальника штаба. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого стало известно, что ВС России продолжают операцию по зачистке Красноармейска (Покровска) на территории ДНР от бойцов украинской армии. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.