День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 12:19

ВС России нанесли ответный удар по объектам ВПК Украины

Российские военные атаковали объекты ВПК и энергетики Украины

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские военные в ночь на 29 ноября ответили на атаки ВСУ на гражданские объекты и нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что все цели атаки были достигнуты.

Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, — рассказали в министерстве.

Атакам также подверглись цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации солдат противника, а также иностранных наемников.

Ранее российская авиация нанесла удар по штабу украинского спецбатальона «Шквал» в Харьковской области, который состоит из бывших заключенных. По словам источника из силовых структур, в результате атаки был ликвидирован заместитель начальника штаба. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого стало известно, что ВС России продолжают операцию по зачистке Красноармейска (Покровска) на территории ДНР от бойцов украинской армии. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.

Украина
Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет сотни дронов, удар по общежитию: как ВСУ атакуют РФ 29 ноября
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец халявы для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников в прямом эфире пожаловался на свою прическу
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.