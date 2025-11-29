День матери
Российская авиация уничтожила штаб батальона с бывшими заключенными

Российская авиация поразила штаб спецбатальона «Шквал» с бывшими заключенными

ВС РФ в зоне СВО
Российская авиация нанесла удар по штабу украинского спецбатальона «Шквал» в Харьковской области, который состоит из бывших заключенных, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, в результате атаки был ликвидирован заместитель начальника штаба. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В районе населенного пункта Бугаевка ударами авиации уничтожен штаб спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что Вооруженные силы Украины распространяют ложную информацию об успехах в районе Гуляйполя. По его мнению, таким образом противник пытается оправдаться перед Европейским союзом за коррупционный скандал. Кроме того, Киев прибегает ко лжи, чтобы продолжать получать финансовую помощь.

До этого стало известно, что ВС России продолжают операцию по зачистке Красноармейска (Покровска) на территории ДНР от бойцов украинской армии. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.

