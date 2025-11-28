День матери
Названы истинные причины заявлений ВСУ об успехах в районе Гуляйполя

Военэксперт Дандыкин: ВСУ врут об успехах в Гуляйполе для оправдания перед ЕС

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины распространяют ложную информацию об успехах в районе Гуляйполя, чтобы оправдаться перед Европейским союзом за коррупционный скандал, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Кроме того, по его словам, Киев прибегает ко лжи, чтобы продолжать получать финансовую помощь.

ВСУ врут об успехах в районе Гуляйполя, потому что им больше ничего не остается делать. Киев хочет получить помощь за счет наших замороженных активов и погасить в глазах Евросоюза коррупционный скандал. Вокруг Украины возрастает возмущение: в то время как ее спонсирует Запад, идет международный консорциум по воровству в Киеве. Поэтому ВСУ надо создать видимость отработки затраченных на них ресурсов. У ВСУ по 10–15 тысяч чистой убыли в личном составе идет каждый месяц, а это несколько бригад, — высказался Дандыкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ стремительно продвигаются на север Запорожской области. По словам главы государства, они достигли Гуляйполя и продолжают наступление.

ВСУ
Украина
Запорожская область
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
