День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 12:29

Россия нанесла сокрушительный удар по военному аэродрому ВСУ

Минобороны: ВС России поразили военный аэродром ВСУ

Стрельба из РСЗО «Торнадо-С» Стрельба из РСЗО «Торнадо-С» Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ и местам запуска беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Также военные поразили места временной дислокации украинских формирований и наемников.

Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, — отметили в ведомстве.

Также 29 ноября стало известно, что за последние сутки российские военные уничтожили около 1255 украинских бойцов. По информации Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 125 человек. Группировки «Запад», «Южная» и «Центр» нанесли урон противнику в размере свыше 230, более 220 и более 460 человек соответственно.

До этого сообщалось, что ночью 29 ноября российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты. Удары были успешными.

Минобороны РФ
ВСУ
удары
аэродромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет сотни дронов, удар по общежитию: как ВСУ атакуют РФ 29 ноября
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец халявы для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников в прямом эфире пожаловался на свою прическу
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.