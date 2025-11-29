Россия нанесла сокрушительный удар по военному аэродрому ВСУ

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ и местам запуска беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Также военные поразили места временной дислокации украинских формирований и наемников.

Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, — отметили в ведомстве.

Также 29 ноября стало известно, что за последние сутки российские военные уничтожили около 1255 украинских бойцов. По информации Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 125 человек. Группировки «Запад», «Южная» и «Центр» нанесли урон противнику в размере свыше 230, более 220 и более 460 человек соответственно.

До этого сообщалось, что ночью 29 ноября российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты. Удары были успешными.