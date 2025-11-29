За последние сутки российские военные уничтожили около 1255 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России. В зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 125 человек.

По данным ведомства, группировки «Запад», «Южная» и «Центр» нанесли урон противнику в размере свыше 230, более 220 и более 460 человек соответственно. На направлении «Восток» было ликвидировано свыше 180 украинских военнослужащих, а на направлении «Днепр» — до 40 человек.

Ранее на Красноармейском направлении ВСУ потеряли до 280 бойцов, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие за сутки. Российские войска продолжают наступление, вытесняя противника из Димитрова и Красноармейска (Покровска). В Димитровке штурмовые отряды 51-й армии освобождают микрорайоны Восточный, Западный и южную часть города. В Красноармейске продолжаются бои в микрорайонах Центральный и Динас, также зачищается Ровное.

До этого сообщалось, что ночью 29 ноября российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты. Удары были успешными.