Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда Депутат Госдумы Гаврилов: Верховный суд изучит дело Долиной о мошенничестве

Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. До этого второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры артистки Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице.

Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю, — отметил он.

Ранее сообщалось, что люди массово сдают билеты на выступления Долиной. Уточнялось, что на концерте во Владивостоке, который должен пройти 29 ноября, до начала выступления оставалось 224 свободных места, хотя до этого их количество составляло всего 25.

Также телеведущая Ксения Собчак высмеяла решение руководства ресторана заменить Долину на цыган. Журналист добавила, что стоимость билетов на корпоратив с участием артистки доходила почти до 100 тыс. рублей.