День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 09:29

Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда

Депутат Госдумы Гаврилов: Верховный суд изучит дело Долиной о мошенничестве

Читайте нас в Дзен

Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. До этого второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры артистки Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице.

Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю, — отметил он.

Ранее сообщалось, что люди массово сдают билеты на выступления Долиной. Уточнялось, что на концерте во Владивостоке, который должен пройти 29 ноября, до начала выступления оставалось 224 свободных места, хотя до этого их количество составляло всего 25.

Также телеведущая Ксения Собчак высмеяла решение руководства ресторана заменить Долину на цыган. Журналист добавила, что стоимость билетов на корпоратив с участием артистки доходила почти до 100 тыс. рублей.

Верховный суд
Лариса Долина
мошенничество
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси побил мировой рекорд Пушкаша
Сбой произошел в работе WhatsApp
Уехавшая в Индонезию россиянка рассказала о последствиях наводнения
Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда
Сумская область содрогнулась от мощного взрыва
Губернатор раскрыл, к чему привела ночная атака БПЛА на Ростовскую область
Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР
Обломок БПЛА повредил частный дом в Анапе
Пьяная москвичка устроила жесткое ДТП на МКАД
Делайте так, и спина болеть не будет: наводим порядок в мастерской и гараже
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
«Ужас в глазах поляков»: россиянка рассказала о необычном случае в Тунисе
На Кубани украинский БПЛА повредил два дома
Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов
Российский космонавт скептически отозвался о «деревне» NASA на Луне
В зоне СВО испытали гусеничный беспилотник «Странник»
В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.