МакSим трогательно высказалась о матерях Певица МакSим назвала матерей теми, кто дает опору в жизни

Матери дают тепло, огромную любовь и опору в жизни, высказалась певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова). В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка отметила, что «мама» — это первое и самое дорогое слово.

Мама — это тот человек, который знает тебя лучше всех. Тот, кто носит тебя под сердцем, кто дает жизнь, тепло, огромную любовь и опору. Мама — это первое и самое дорогое слово в жизни. Для меня мама — это что-то теплое, мягкое, — поделилась певица.

Артистка рассказала, что ее главное воспоминание о матери, когда та укладывала ее спать. МакSим поделилась, что навсегда запомнила запах крема, которым пользовалась ее мать.

Такого аромата не повторится больше нигде и ни в каком запахе, потому что его нельзя воспроизвести — это сочетание маминого присутствия и ее запаха, непередаваемого и не переживаемого заново, — поделилась певица.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что планирует отпраздновать День матери на сцене. Она рассказала о желании придать значимость мероприятию, представив свой эксклюзивный проект зрителям в Коломне.