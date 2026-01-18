Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:45

Говядина мягче масла! Секретный маринад для самого жесткого мяса

Как приготовить говядину, чтобы была мягкой, а не жесткой Как приготовить говядину, чтобы была мягкой, а не жесткой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие кулинары избегают говядины из-за ее капризного характера: это мясо довольно жесткое. Наш рецепт спасет даже самое старое мясо и превратит его в сочный деликатес, который будет буквально таять во рту.

Возьмите 1 кг говядины и нарежьте ее на порционные куски среднего размера против волокон. Для маринада подготовьте 1 крупный спелый плод киви, 2 средние луковицы и 3 ст. л. растительного масла. Очистите киви от шкурки и натрите его на мелкой терке в глубокую миску. Лук порежьте тонкими полукольцами или измельчите ножом максимально мелко. Смешайте фруктовую массу с луком и добавьте туда 1 ч. л. соли. Всыпьте 0,5 ч. л. черного молотого перца и 1 ч. л. сушеного тимьяна для яркого аромата.

Влейте растительное масло и тщательно перемешайте получившуюся смесь. Положите мясо в маринад и оставьте его при комнатной температуре ровно на 30 минут. Помните, что передерживать говядину в киви нельзя, иначе волокна превратятся в кашу. После этого сразу приступайте к термической обработке. Обжарьте кусочки на сильном огне или запекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 50 минут под слоем фольги.

  • Совет: если вы планируете мариновать мясо дольше 1 часа, замените киви на газированную минеральную воду с соком 1 лимона, так как фруктовые кислоты киви работают слишком агрессивно.

Еще один рецепт говядины: готовим чашушули по-грузински.

Читайте также
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Семья и жизнь
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Творог да дрожжи — вот и вся наука. Пеку творожные плюшки, которые съедаются быстрее, чем остывают
Общество
Творог да дрожжи — вот и вся наука. Пеку творожные плюшки, которые съедаются быстрее, чем остывают
Этот салат ко двору всегда: турецкий огуречный хит с йогуртовой заправкой
Общество
Этот салат ко двору всегда: турецкий огуречный хит с йогуртовой заправкой
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Семья и жизнь
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный
Общество
От «Праги» давно отказалась. Собираю торт «Красный бархат» с кремом из творожного сыра — влажный, яркий и безумно нежный
говядина
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
мясо
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого заема на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Роскосмос и NASA обсудят новые сроки завершения эксплуатации МКС
В России появилась мошенническая схема, связанная с совместными поездками
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.