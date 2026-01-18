Как приготовить говядину, чтобы была мягкой, а не жесткой

Многие кулинары избегают говядины из-за ее капризного характера: это мясо довольно жесткое. Наш рецепт спасет даже самое старое мясо и превратит его в сочный деликатес, который будет буквально таять во рту.

Возьмите 1 кг говядины и нарежьте ее на порционные куски среднего размера против волокон. Для маринада подготовьте 1 крупный спелый плод киви, 2 средние луковицы и 3 ст. л. растительного масла. Очистите киви от шкурки и натрите его на мелкой терке в глубокую миску. Лук порежьте тонкими полукольцами или измельчите ножом максимально мелко. Смешайте фруктовую массу с луком и добавьте туда 1 ч. л. соли. Всыпьте 0,5 ч. л. черного молотого перца и 1 ч. л. сушеного тимьяна для яркого аромата.

Влейте растительное масло и тщательно перемешайте получившуюся смесь. Положите мясо в маринад и оставьте его при комнатной температуре ровно на 30 минут. Помните, что передерживать говядину в киви нельзя, иначе волокна превратятся в кашу. После этого сразу приступайте к термической обработке. Обжарьте кусочки на сильном огне или запекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 50 минут под слоем фольги.

Совет: если вы планируете мариновать мясо дольше 1 часа, замените киви на газированную минеральную воду с соком 1 лимона, так как фруктовые кислоты киви работают слишком агрессивно.

