«Станешь финским Кирком»: политику начали угрожать из-за позиции по России

Финский политик Армандо Мема, критикующий антироссийские санкции, регулярно получает угрозы на родине, вплоть до обещаний повторить судьбу убитого правого активиста в США Чарли Кирка, сообщает ТАСС. Член национально-консервативной партии «Альянс свободы» связывает это с пропагандой и «безумием» в финском обществе.

К сожалению, я или любой журналист, который берет у меня интервью, в конечном итоге получаем угрозы и ярлыки своего рода предателей, что очень печально и иррационально. Самая страшная угроза <...> звучала так: «В конце концов ты станешь финским Чарли Кирком, если продолжишь давать интервью и открыто высказываться», — рассказал он.

Мема выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. После публикации критической статьи в издании Yle количество угроз в соцсетях возросло, также произошел запугивающий инцидент с машиной у его дома. Политик подчеркнул, что не является пророссийским, а верит в демократические ценности и дипломатию, называя текущую атмосферу в Финляндии «пропагандистской паранойей».

Ранее Мема сообщил, что годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с Российской Федерацией оцениваются в €18–20 млрд (1,4–1,8 трлн рублей). По его словам, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше.