Армия России прорвала оборону противника на одном из направлений в ДНР

Армия России прорвала оборону противника на одном из направлений в ДНР Военкор Котенок: ВС России прорвали оборону на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его данным, российские подразделения заняли Ильичевку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Поступает оперативная информация, что севернее, на левом фланге Краснолиманского направления, подразделения 25-й А ГрВ «Запад» прорвали оборону противника в Ильичевке (Озерном), заняли село и продвинулись южнее к р. Северский Донец севернее Кривой Луки, — написал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали перебрасывать в Харьковскую область иностранных наемников из Колумбии. По словам источника, таким образом украинское командование хочет удержать позиции на участке Хатнее — Меловое.

До этого расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации военных ВСУ в Купянском районе. В Минобороны РФ отметили, что этот вид вооружения предназначен для поражения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, и фортификационных сооружений.