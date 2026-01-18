Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:27

Армия России прорвала оборону противника на одном из направлений в ДНР

Военкор Котенок: ВС России прорвали оборону на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Краснолиманском направлении Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Краснолиманском направлении Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его данным, российские подразделения заняли Ильичевку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Поступает оперативная информация, что севернее, на левом фланге Краснолиманского направления, подразделения 25-й А ГрВ «Запад» прорвали оборону противника в Ильичевке (Озерном), заняли село и продвинулись южнее к р. Северский Донец севернее Кривой Луки, — написал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали перебрасывать в Харьковскую область иностранных наемников из Колумбии. По словам источника, таким образом украинское командование хочет удержать позиции на участке Хатнее — Меловое.

До этого расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации военных ВСУ в Купянском районе. В Минобороны РФ отметили, что этот вид вооружения предназначен для поражения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, и фортификационных сооружений.

СВО
ВСУ
Красный Лиман
Юрий Котенок
