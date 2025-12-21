Полиция Италии арестовала 384 человека в ходе антинаркотической операции

Полиция Италии провела по всей стране масштабную антинаркотическую операцию, сообщает агентство Reuters. По его информации, в результате были арестованы 384 человека. В отношении еще 655 человек проводится расследование, среди них 39 несовершеннолетних. Кроме того, изъято было 1,4 тонны наркотиков.

В дополнение к арестам сотрудники полиции провели расследование в отношении 655 человек, в том числе 39 несовершеннолетних, и конфисковали 35 кг кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия, — говорится в публикации.

Уточняется, что в рамках операции в нескольких итальянских провинциях закрыли пять магазинов по продаже каннабиса. Их продукция не прошла проверку. Всего было изъято 296 килограммов запрещенного вещества.

Ранее в Адыгее вынесен приговор двум организаторам крупного наркопроизводства: каждому из них дали по 15,5 года тюрьмы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Они организовали в своем доме лабораторию по изготовлению синтетических наркотических веществ в промышленных масштабах.

Употребление наркотиков вредит здоровью.