15 сентября 2025

Польские ВВС выводят из эксплуатации легендарные бомбардировщики

ВВС Польши решили вывести из эксплуатации истребители-бомбардировщики Су-22

Истребители Су-22 ВВС Польши Истребители Су-22 ВВС Польши Фото: Wang Xiaojun/Xinhua/Global Look Press

Истребители-бомбардировщики Су-22 больше не используются в составе Военно-воздушных сил Польши — их официально сняли с эксплуатации, сообщило издание TWZ. В публикации говорится, что когда-то эти машины были основой ударной авиации стран, входивших в Варшавский договор, а в Польше на них летали почти 50 лет.

Польские ВВС в свое время имели 90 одноместных Су-22М4 и 20 двухместных Су-22УМ3К. После того как Варшавский договор прекратил свое существование, а Польша стала членом НАТО, эти советские машины прошли процедуру модернизации. В последнее время их начали постепенно заменять на южнокорейские легкие учебно-боевые самолеты FA-50.

Ранее Бюро национальной безопасности Польши сообщило, что президент страны Кароль Навроцкий подписал резолюцию, позволяющую размещение на территории государства воинских контингентов из стран — участниц НАТО. Документ, изданный главой государства, частично имеет закрытый статус и не подлежит полному публичному раскрытию.

До этого стало известно, что в Польше с 2022 года количество граждан, добровольно записывающихся на военные сборы, удвоилось. Причиной такого роста называют растущие опасения относительно возможного военного противостояния с Россией. Гжегож Вавжинкевич, возглавляющий Центральный военный рекрутинговый центр Польши, отметил, что с января по июль 2025 года желание участвовать в учениях выразили 20 тысяч человек.

