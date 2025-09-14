Президент Польши утвердил ввод контингента НАТО в страну

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая разрешает присутствие в стране иностранных войск государств-участников НАТО, сообщает бюро национальной безопасности страны. Уточняется, что постановление главы государства является частично засекреченным.

Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств — членов Организации Североатлантического договора в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry («Восточный часовой». — NEWS.ru), — уточнили в бюро.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ВСУ будут обучать военных страны борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше. По его словам, тренировки будут проводиться на территории Польши как «более безопасной» альтернативе Украине.

При этом военный политолог Александр Перенджиев отметил, что НАТО хочет создать единый большой фронт от Украины до Финляндии. Одна из целей Североатлантического альянса ― контроль арктических ресурсов, уточнил эксперт.