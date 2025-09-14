ВСУ решили научить поляков борьбе с дронами Guardian: ВСУ будут обучать польских военных борьбе с БПЛА в центре НАТО

Военнослужащие ВСУ будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, сообщает Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. По его словам, обучение будет проводиться на территории Польши в качестве «более безопасной» альтернативы Украине.

Обучение польских групп передовому опыту Украины в борьбе с беспилотниками будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, — говорится в материале.

Ранее в США заявили, что Россия значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов, превратившись в «империю дронов». СМИ отметило рост производства и применения российским государством БПЛА «Герань», назвав это революцией в данной сфере.

До этого глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что спецслужбы западных государств активно собирают информацию о ситуации в различных регионах России с целью подстрекательства к протестам. По его словам, данные действия неизбежно вызовут ответную реакцию.