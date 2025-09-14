Россию назвали «империей дронов»

Россия значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов, превратившись в «империю дронов», пишет The New York Times (NYT). Издание отметило рост производства и применения Россией БПЛА «Герань», назвав это революцией в данной сфере.

[Россия] на высшем уровне дала понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов», — говорится в сообщении.

Аналитики издания подсчитали, что с начала года Вооруженные силы России использовали более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Это почти в девять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Журналисты отметили, что Украина стала хуже справляться с противодействием российским беспилотным летательным аппаратам.

Ранее председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России создали первый отряд БПЛА с дистанционным пунктом управления. Центр объединяет операторов разведывательных и ударных дронов, что позволяет эффективно координировать действия на значительном расстоянии от фронта. Солдаты с рюкзаками, где находятся беспилотники, будут устанавливать их и активировать, а затем возвращаться в укрытие.