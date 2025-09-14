Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 19:02

Политолог раскрыл, что значит согласие Польши на размещение войск НАТО

Политолог Перенджиев: НАТО хочет создать большой фронт от Украины до Финляндии

Фото: IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

НАТО хочет создать единый большой фронт от Украины до Финляндии, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя сообщение о согласии президента Польши Кароля Навроцкого на пребывание в стране иностранных войск государств — участников НАТО. Собеседник отметил, что одна из целей НАТО ― контроль арктических ресурсов.

Здесь хотят выстроить большой фронт от Украины вверх к Финляндии, к северным морям. Идет также связка с борьбой НАТО за арктические ресурсы. Украинский кризис ― это не только геополитическая борьба, но это еще и один из механизмов борьбы за арктические ресурсы со стороны НАТО. Польша в помощь Северной Европе, потому что через Балтику как раз оперативно можно перебрасывать войска, а для этого их надо забросить в саму Польшу, поэтому Польша у них как бы центровой. С одной стороны, они могут бросить войска на Украину, с другой — перебрасывать в Северную Европу и непосредственно дальше в Арктику, ― объяснил Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что Запад рассматривает Польшу и Финляндию как следующих участников агрессии против России. Именно поэтому НАТО стремится обеспечить присутствие своих войск на территории Польши, добавил он.

Они (страны НАТО. ― NEWS.ru) могут рассматривать это и для быстрой переброски войск не только на Украину, но и в сторону Финляндии, потому как Польша и Финляндия следующие за Украиной, кто планирует осуществить агрессию против России. Польша, Финляндия и, конечно, прибалты. Поэтому туда загоняют еще и другие войска. На стороне ВСУ и так воюют подразделения НАТО. Здесь имеется в виду, чтобы Польша и Финляндия не остались одни, участники НАТО им показывают, что готовы помогать в агрессивных действиях, ― подытожил Перенджиев.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что кампания против экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в немецких СМИ свидетельствует о скором завершении специальной военной операции. По его мнению, Запад, несмотря на публичную риторику, осознает неизбежность окончания конфликта, и ключевые игроки начали активную борьбу за влияние на будущее Киева.

