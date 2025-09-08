Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:02

Назван признак скорого завершения конфликта на Украине

Экс-нардеп Килинкаров: кампания против Залужного говорит о скором завершении СВО

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кампания против экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в немецких СМИ свидетельствует о скором завершении специальной военной операции, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, Запад, несмотря на публичную риторику, осознает неизбежность окончания конфликта, и ключевые игроки начали активную борьбу за влияние на будущее Киева.

Кампания против Залужного в немецких медиа говорит, что при всей риторике Запада там понимают, что конфликт идет к завершению. В скором времени будет запущен политический процесс. Исходя из этого, у каждого из игроков, которые так или иначе причастны к конфликту на Украине, есть свой интерес. В интересах немцев не допустить прихода к власти в Киеве британского ставленника господина Залужного. Хотя на самом деле террористический акт против «Северных потоков» в одинаковой мере можно применить и против Залужного, и против [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — пояснил Килинкаров.

Он добавил, что в информационной войне важна не фактическая причастность, а формирование нужного восприятия. По мнению экс-нардепа, Залужный вряд ли мог быть замешан в подрыве газопроводов, так как подобные действия находятся в компетенции Главного управления разведки Украины, а не главнокомандующего ВСУ.

Правдой является то, во что верят люди. Если немецкая пресса будет активно публиковать материалы о причастности Залужного к осуществлению этих террористических актов, более того, если ему еще и выдвинут публичные обвинения, это будет конец его политической карьеры, — резюмировал Килинкаров.

Ранее сообщалось, что подрывы газопроводов «Северный поток» были проведены по заданию Залужного. По словам немецких журналистов, его указаниям следовал экипаж яхты «Андромеда», предположительно, причастной к диверсиям.

Украина
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
