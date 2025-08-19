Готовим закуску «Объедение» из баклажанов: съедят до зимы

Эта закуска — главный конкурент магазинным деликатесам! Сочные баклажаны в густом томатном соусе с чесночными нотками исчезают из банок мгновенно. Секрет успеха — в особой подготовке овощей и том самом балансе кислинки и сладости.

Молодые баклажаны (2 кг) нарежьте кубиками 2×2 см, пересыпьте солью и оставьте на 40 минут — это уберет горечь. Промойте под холодной водой и откиньте на дуршлаг. Сладкий перец (1 кг) очистите от семян, нарежьте соломкой. Морковь (500 г) натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи порциями на растительном масле до мягкости.

Для соуса пропустите через мясорубку 1 кг спелых томатов, добавьте 5 измельченных зубчиков чеснока, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 1 ч. л. молотого черного перца. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 15 минут. Смешайте овощи с соусом, разложите по стерильным банкам и стерилизуйте 20 минут.

Совет: для пикантности добавьте 1 стручок острого перца при тушении соуса — он раскроет вкус через 2–3 недели.

