14 сентября 2025 в 13:00

Перец в заливке за 15 минут: маринуем и наслаждаемся бутербродами всю зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перец в заливке за 15 минут: маринуем и наслаждаемся бутербродами с творожным сыром всю зиму. Сочный, сладкий, с пикантной ноткой чеснока и приятной кислинкой — эта закуска станет звездой любого стола! Идеально дополнит мясо, пасту или картошку, а иногда её просто невозможно не съесть прямо из банки. Готовится моментально, а результат исчезает ещё быстрее!

Ингредиенты

  • Болгарский перец — 2 кг (лучше брать красный, он самый сладкий и мясистый)
  • Чеснок — 1 головка
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 60 г
  • Уксус 9% — 150 мл
  • Растительное масло — 200 мл

Приготовление

  1. Перец тщательно вымойте, удалите семена и плодоножки, нарежьте крупными кусками или дольками. Чеснок очистите и пропустите через пресс или мелко порубите. В подходящей кастрюле доведите до кипения воду, затем добавь сахар, соль, растительное масло, уксус и подготовленный чеснок. Как только маринад снова закипит, отправьте в него нарезанный перец.
  2. Варите всё вместе 7–10 минут, пока перец не станет мягким, но еще сохранит форму. Горячий перец вместе с маринадом сразу разложите по стерильным банкам, закатайте железными крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Всего 15 минут — и у тебя на полке ароматная, сочная заготовка на всю зиму!

Ранее мы готовили свекольно-морковную икру на зиму. Очень вкусная и простая закатка.

перец
закатки
домашние заготовки
соленья
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
