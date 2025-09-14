Перец в заливке за 15 минут: маринуем и наслаждаемся бутербродами всю зиму

Перец в заливке за 15 минут: маринуем и наслаждаемся бутербродами с творожным сыром всю зиму. Сочный, сладкий, с пикантной ноткой чеснока и приятной кислинкой — эта закуска станет звездой любого стола! Идеально дополнит мясо, пасту или картошку, а иногда её просто невозможно не съесть прямо из банки. Готовится моментально, а результат исчезает ещё быстрее!

Ингредиенты

Болгарский перец — 2 кг (лучше брать красный, он самый сладкий и мясистый)

Чеснок — 1 головка

Вода — 1 л

Сахар — 200 г

Соль — 60 г

Уксус 9% — 150 мл

Растительное масло — 200 мл

Приготовление

Перец тщательно вымойте, удалите семена и плодоножки, нарежьте крупными кусками или дольками. Чеснок очистите и пропустите через пресс или мелко порубите. В подходящей кастрюле доведите до кипения воду, затем добавь сахар, соль, растительное масло, уксус и подготовленный чеснок. Как только маринад снова закипит, отправьте в него нарезанный перец. Варите всё вместе 7–10 минут, пока перец не станет мягким, но еще сохранит форму. Горячий перец вместе с маринадом сразу разложите по стерильным банкам, закатайте железными крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Всего 15 минут — и у тебя на полке ароматная, сочная заготовка на всю зиму!

