15 сентября 2025 в 10:49

Медведь пробрался на участок и загрыз трех гусей в Иркутской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медведь напал на домашний скот в Иркутской области, сообщает «КП-Иркутск». По данным полиции, хищник загрыз трех гусей на придомовой территории.

Накануне жительница поселка Кежемский позвонила в дежурную часть отдела полиции № 5 МУ МВД России «Братское» и сообщила, что хищник напал на трех гусей, находившихся на придомовой территории. Животные погибли, — рассказывают в ведомстве.

Владельцы участка успели напугать медведя, он убежал в лес. Люди не пострадали. Полиция усилила охрану, чтобы защитить местных жителей и их животных. Специалисты и охотоведы продолжают работу, чтобы избежать повторения таких ситуаций.

Ранее на Камчатке медвежонок застрял в яме с рыбными отходами, пытаясь раздобыть еду, однако выбраться самостоятельно не смог. Ему помогли местные рабочие. Один из них подал зверю палку, а затем веревку. Медвежонок схватил ее зубами и сумел выбраться из ямы.

Иркутская область
Россия
медведи
полиция
