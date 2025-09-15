ВС России закрепились на востоке города в ДНР Кимаковский: ВС России вошли и закрепились на восточной окраине Константиновки

ВС России вошли и закрепились на восточной окраине Константиновки, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, задачу выполнили штурмовые группы армии. Населенный пункт находится на берегах реки Кривой Торец. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, — уточнил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. По его словам, за минувшую неделю ВС РФ взяли населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка.

Пушилин также сообщал, что российские военные «перемалывали» элитные подразделения ВСУ на Добропольском направлении. В Минобороны эту информацию не комментировали.

В ДНР военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов. В результате схватки он взял двоих противников в плен, а еще двоих — ликвидировал.