Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:01

ВС России закрепились на востоке города в ДНР

Кимаковский: ВС России вошли и закрепились на восточной окраине Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России вошли и закрепились на восточной окраине Константиновки, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, задачу выполнили штурмовые группы армии. Населенный пункт находится на берегах реки Кривой Торец. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, — уточнил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. По его словам, за минувшую неделю ВС РФ взяли населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка.

Пушилин также сообщал, что российские военные «перемалывали» элитные подразделения ВСУ на Добропольском направлении. В Минобороны эту информацию не комментировали.

В ДНР военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов. В результате схватки он взял двоих противников в плен, а еще двоих — ликвидировал.

Игорь Кимаковский
ВС РФ
СВО
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.