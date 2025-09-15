Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 03:57

Российский боец в ДНР в одиночку обезвредил группу диверсантов ВСУ

Боец ВС России под Красноармейском взял в плен двух диверсантов ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов, передает РИА Новости. В результате схватки двое противников были взяты в плен, а еще двое — ликвидированы.

Как сообщил агентству офицер группировки войск «Центр» с позывным Сенсенати, один из украинских военных сдался сразу, а трое продолжили бой. Вскоре был ранен еще один боец противника.

На помощь Спартанцу оперативно прибыли сослуживцы из смежного подразделения, которые уничтожили оставшихся диверсантов. Захваченные в плен были конвоированы в тыл.

Ранее командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист сообщил, что российские военные модернизировали трофейные мины «Пенал» и «Пряник», захваченные у ВСУ. По его словам, специалисты группировки «Запад» изучили вражеские устройства и значительно повысили их тактико-технические характеристики.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что из-за дефицита личного состава в украинской армии российские военные проникают в тыл противника. По его словам, небольшие группы по два-три человека продвигаются вглубь фронта и атакуют изнутри.

ДНР
военнопленные
диверсанты
ВС РФ
