Из-за нехватки солдат в украинской армии российские военные проникают в тыл противника, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, бойцы РФ малыми группами по два-три человека продвигаются вглубь фронта и наносят удар изнутри.

Уже сейчас целый ряд западных изданий прямо пишут о том, что на Украине ощущается сильнейшая нехватка личного состава. Нет возможности организовать оборону или хотя бы нормальное патрулирование линии боевого соприкосновения. За счет этого российские войска мелкими группами по два-три человека просачиваются в тыл, там сосредотачиваются и затем проводят наступление по освобождению населенных пунктов, когда удар наносится и снаружи, и изнутри. Как было в Судже при проведении операции «Труба», — объяснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Черниговская область может стать частью буферной зоны между Россией и Украиной. Он отметил, что в приграничных районах усиливается активность украинских диверсионно-разведывательных групп, а украинская армия не оставляет попыток атаковать беспилотниками российскую энергоинфраструктуру.