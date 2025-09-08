Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 18:57

Стало известно, как российская армия использует кадровый голод ВСУ

Военэксперт Кнутов: из-за дыр в обороне ВСУ бойцы РФ проникают в тыл врага

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Из-за нехватки солдат в украинской армии российские военные проникают в тыл противника, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, бойцы РФ малыми группами по два-три человека продвигаются вглубь фронта и наносят удар изнутри.

Уже сейчас целый ряд западных изданий прямо пишут о том, что на Украине ощущается сильнейшая нехватка личного состава. Нет возможности организовать оборону или хотя бы нормальное патрулирование линии боевого соприкосновения. За счет этого российские войска мелкими группами по два-три человека просачиваются в тыл, там сосредотачиваются и затем проводят наступление по освобождению населенных пунктов, когда удар наносится и снаружи, и изнутри. Как было в Судже при проведении операции «Труба», — объяснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Черниговская область может стать частью буферной зоны между Россией и Украиной. Он отметил, что в приграничных районах усиливается активность украинских диверсионно-разведывательных групп, а украинская армия не оставляет попыток атаковать беспилотниками российскую энергоинфраструктуру.

