Назван регион, который может стать буферной зоной между РФ и Украиной Военэксперт Дандыкин: Черниговская область может стать буферной зоной на Украине

Черниговская область может стать частью буферной зоны между Россией и Украиной, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что в приграничных районах усиливается активность украинских диверсионно-разведывательных групп, а украинская армия не оставляет попыток атаковать беспилотниками российскую энергоинфраструктуру.

Это (массированные удары РФ по военным объектам Украины. ― NEWS.ru) помогает нашим бойцам отражать удары и прежде всего наступать и освобождать свои территории и создавать зону безопасности уже на территории, которая сейчас контролируется киевским режимом. Я имею в виду Днепропетровскую область и Сумскую. При необходимости это может быть и Черниговская область, потому что сейчас усиливается заброска ДРГ врага. Продолжаются налеты беспилотников. Они стараются прорваться к нашим НПЗ и просто бьют по мирным объектам, ― объяснил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что город Купянск в Харьковской области может полностью перейти под юрисдикцию России при создании буферной зоны. По его словам, российской армии необходимо подойти к окрестностям Харькова.