Стало известно, какой город может перейти России при создании буферной зоны Военэксперт Матвийчук: Купянск может полностью перейти под юрисдикцию России

Город Купянск в Харьковской области может полностью перейти под юрисдикцию России при создании буферной зоны, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российской армии необходимо подойти к окрестностям Харькова. Военэксперт отметил, что подвижки могут произойти в ближайшие недели.

В Харьковской области мы пытаемся создать буферную зону для регионов России. Я полагаю, что Купянск должен полностью отойти под юрисдикцию российской государственности. Наша армия должна по крайней мере подойти к окрестностям Харькова, а дальше посмотрим. Я думаю, что в ближайшие две-три недели какие-то подвижки уже будут, — сказал Матвийчук.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что порядка 50 военнослужащих ВСУ самовольно оставили свои позиции в районе Купянска, не выдержав наступления российских войск. По его словам, солдаты оставили технику и вооружения.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что возрастных украинских военнослужащих переводят из пограничных отрядов в Харьковской области в механизированные бригады. Это делается для доукомплектования штурмовых подразделений.