02 сентября 2025 в 10:19

Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске

Марочко: около 50 бойцов ВСУ самовольно оставили позиции в Купянске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Порядка 50 военнослужащих ВСУ самовольно оставили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, не выдержав наступления российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его словам, солдаты оставили технику и вооружения.

В ходе продвижения ВС РФ в населенном пункте Купянск нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевской и ж/д станции Кооптах, — сказал он.

Командование ВСУ, как отметил эксперт, перебросило в данный район мобильные группы из нацбатальонов, выполняющие функции заградительных отрядов. В понедельник, 1 сентября, Марочко сообщал о критическом положении украинских подразделений в Купянске из-за продвижения российской армии на этом участке фронта.

До этого военэксперт рассказал, что украинские военные установили минные заграждения на территории более 80% Купянска Харьковской области и прилегающих районов. Он отметил, что российская разведка ежедневно фиксирует инженерные работы противника по минированию территорий.

