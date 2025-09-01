День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 20:37

Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности

Военэксперт Марочко: ВСУ заминировали более 80% Купянска и окрестностей

Вооруженные силы Украины установили минные заграждения на территории более 80% Купянска Харьковской области и прилегающих районов, заявил военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, российская разведка ежедневно фиксирует инженерные работы противника по минированию территорий.

Касательно минирования — более 80% Купянска и его окрестностей заминировано. Инженерные работы по минированию [территорий противником] ежедневно фиксируются нашей разведкой, — сообщил он.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в приграничных районах региона саперы разминировали 60 населенных пунктов, 25 на момент уведомления находилось в работе. По его словам, всего обнаружено порядка 817 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

До этого МЧС России сообщило, что российские саперы обезвредили около 14 тысяч мин в Курской области за год. За это время специалисты обследовали 418 гектаров территории. Все работы ведутся в рамках режима контртеррористической операции, который сейчас действует в регионе.

