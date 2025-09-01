В курском приграничье саперы разминировали 60 населенных пунктов

В приграничных районах Курской области саперы разминировали 60 населенных пунктов, 25 сейчас находится в работе, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, всего обнаружено порядка 817 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские саперы за год обезвредили почти 14 тысяч мин и боеприпасов в Курской области. Специалисты обследовали 418 гектаров земли. Работы ведутся в рамках режима контртеррористической операции, действующей в регионе. Сотрудники МЧС предупредили, что трогать найденные предметы запрещено. При обнаружении подозрительных вещей рекомендуется отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

До этого в Сальском районе Ростовской области при разминировании украинского беспилотника погибли двое саперов. Трагедия произошла 29 июля в районе поселка Новосальск. Минобороны РФ данную информацию не прокомментировало. В ту же ночь атаки дронов были зафиксированы еще в нескольких районах региона, включая Волгодонск и Каменск-Шахтинский.