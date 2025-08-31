День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 12:29

Саперы за год обезвредили колоссальное число мин в Курской области

МЧС сообщило об уничтожении 14 тысяч мин в Курской области за год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские саперы обезвредили около 14 тысяч мин в Курской области за год, сообщила пресс-служба МЧС. За это время специалисты обследовали 418 гектаров территории. Все работы ведутся в рамках режима контртеррористической операции, который сейчас действует в регионе.

Саперы МЧС России в Курской области за год обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов, — сказано в сообщении.

В МЧС призвали не трогать найденные предметы, так как они могут быть опасными. В ведомстве напомнили: при обнаружении подозрительных вещей нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее стало известно, что в зоне СВО на полигоне протестируют первую в России портативную лазерную систему дистанционного разминирования «Посох», разработанную компанией LazerBuzz. Установка позволяет безопасно обезвреживать мины, неразорвавшиеся снаряды и дроны на расстоянии до 700 метров за счет выжигания взрывчатки без подрыва. Система стоит недорого, разворачивается за 10 минут, перевозится легким транспортом, а управление ведется через планшет или видоискатель.

саперы
мины
ВСУ
МЧС
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.