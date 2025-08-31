Саперы за год обезвредили колоссальное число мин в Курской области МЧС сообщило об уничтожении 14 тысяч мин в Курской области за год

Российские саперы обезвредили около 14 тысяч мин в Курской области за год, сообщила пресс-служба МЧС. За это время специалисты обследовали 418 гектаров территории. Все работы ведутся в рамках режима контртеррористической операции, который сейчас действует в регионе.

Саперы МЧС России в Курской области за год обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов, — сказано в сообщении.

В МЧС призвали не трогать найденные предметы, так как они могут быть опасными. В ведомстве напомнили: при обнаружении подозрительных вещей нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее стало известно, что в зоне СВО на полигоне протестируют первую в России портативную лазерную систему дистанционного разминирования «Посох», разработанную компанией LazerBuzz. Установка позволяет безопасно обезвреживать мины, неразорвавшиеся снаряды и дроны на расстоянии до 700 метров за счет выжигания взрывчатки без подрыва. Система стоит недорого, разворачивается за 10 минут, перевозится легким транспортом, а управление ведется через планшет или видоискатель.