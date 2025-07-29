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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 11:16

В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Два сапера погибли при разминировании беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Березовский в Telegram-канале. Инцидент произошел 29 июля в районе поселка Новосальск. Минобороны России данную информацию не комментировало.

К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА в Новосальске погибли двое саперов, — написал Березовский.

Он попросил местных жителей быть осторожными и не подходить к обломкам вражеских дронов. Березовский напомнил, что при нахождении таких объектов нужно немедленно сообщать в экстренные службы, подчеркнув, что от правильных действий может зависеть чья-то жизнь.

По данным властей, в ночь на 29 июля атаки беспилотников были зафиксированы сразу в нескольких районах Ростовской области — в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах.

Ранее украинские беспилотники атаковали Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Один из дронов повредил подстанцию, другой попал в жилое здание. О жертвах не сообщается. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

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