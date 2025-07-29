Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 29 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 29 июля

В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины произвели атаку беспилотными летательными аппаратами на несколько населенных пунктов ДНР, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР в своем Telegram-канале. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что массированный налет дронов шел, в частности, на Донецк. Военный журналист Юрий Котенок написал, что также целями украинских беспилотников стали населенные пункты Макеевка и Ясиноватая.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», один из дронов ударил по подстанции, другой попал в жилой дом. Информации о пострадавших пока не было.

Кроме того, в ночь на вторник средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, инцидент произошел в Кингисеппском районе. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет», — следует из заявления.

Ночная атака ВСУ на Ростовскую область привела к гибели одного человека, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

На улице Островского обломки дрона повредили автомобиль, в результате погиб водитель. Личность жертвы устанавливается. Информация о последствиях атаки уточняется.

Воздушные цели фиксируются над Каменском-Шахтинским, Сальском, Волгодонском, а также в Боковском и Тарасовском районах. В Сальске зафиксированы повреждения частного дома на улице Социалистической — разрушена крыша и выбиты окна.

«В каменском микрорайоне Заводском из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы», — сообщил Слюсарь.

На железнодорожной станции Сальска возник пожар, пассажирский состав оперативно отведен на безопасное расстояние. При тушении задействованы 45 спасателей и 12 единиц техники.

Также ВСУ ударили БПЛА по Смоленской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили две воздушные цели.

«Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО Министерства обороны России сбиты два беспилотника», — говорится в сообщении.

Предварительно, при атаке никто из мирных жителей не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 28 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили семь дронов.

По данным ведомства, четыре беспилотных аппарата были уничтожены над Ростовской областью, еще по одному — над Орловской, Калужской и Брянской областями.

В Краснодарском крае были задержаны двое россиян и уроженец одной из стран Центральной Азии. Их подозревают в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ 1992 и 1996 г. р., а также выходца одного из государств Центральной Азии 1998 г. р., планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб», — отмечается в сообщении.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, возле станции Варениковская были обнаружены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов. Впоследствии силовики установили личности предполагаемых злоумышленников.

Как выяснили сотрудники ФСБ, подозреваемые были завербованы через Telegram-канал. За реализацию преступных планов им пообещали выплатить деньги в криптовалюте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы четыре случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили четыре боеприпаса по населенным пунктам на Горловском направлении. Сведений о пострадавших и жертвах не поступало. Повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.

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