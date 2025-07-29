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29 июля 2025 в 07:04

ПВО сбила два беспилотника над Смоленской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Смоленской области в ночь на вторник, 29 июля, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили две воздушные цели.

Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО Министерства обороны России сбиты два беспилотника, — говорится в сообщении.

Как уточнил Анохин, предварительно, при атаке никто из мирных жителей не пострадал, разрушений зафиксировано не было. К месту падения обломков выехали оперативные службы. Губернатор также напомнил жителям региона о запрете на публикацию кадров работы ПВО и последствиях атак БПЛА.

Ранее в Ростовской области произошла массированная атака беспилотников. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, она привела к гибели одного человека. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

Смоленская область
Василий Анохин
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