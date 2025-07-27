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27 июля 2025 в 03:07

ВСУ провалили попытку атаки на Смоленскую область

Анохин: силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над Смоленской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленской области силами противовоздушной обороны были сбиты шесть БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, никто не пострадал.

На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано, — написал губернатор.

Ранее украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР. Управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнило, что были выпущены четыре боеприпаса, никто не пострадал.

До этого БПЛА ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров указал, что было нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, при этом никто не пострадал. РЖД провели работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

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