Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР

Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там уточнили, что были выпущены четыре боеприпаса, никто не пострадал.

Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. NEWS.ru). Четыре вооруженные атаки — на Горловском направлении, — отметили авторы публикации.

Ранее БПЛА ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров указал, что было нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, при этом никто не пострадал. РЖД провели работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Тем временем Минобороны РФ информировало, что над Россией сбили 12 украинских БПЛА в промежуток с 21:50 мск до полуночи в субботу, 26 июля. В ведомстве подчеркнули, что восемь аппаратов нейтрализовали над Ростовской областью, по два над Брянской и Крымом.

Кроме того, ВСУ атаковали Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь передавал, что жительница хутора Лесного Каменского района получила осколочное ранение, ее госпитализировали.