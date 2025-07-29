ПВО уничтожила украинский БПЛА над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, инцидент произошел в Кингисеппском районе. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет, — следует из заявления.

Ранее ВСУ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по нескольким населенным пунктам Донецкой Народной Республики, о чем объявило управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР. Последствия нападений уточнялись.

До этого дрон ВСУ атаковал грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков передавал, что местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию. Минобороны РФ данные пока не комментировало.

Кроме того, украинские беспилотники, которые атаковали Ленинградскую область в День Военно-морского флота, могли быть запущены с территории граничащих с Россией государств или из Балтийского моря. Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание, что в таких операциях участвуют страны Североатлантического альянса, хотя и не напрямую.