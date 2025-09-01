День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:52

ВСУ нашли, куда пристроить стариков

В Харьковской области возрастных украинских военных переводят в штурмовые группы

Возрастных украинских военнослужащих переводят из пограничных отрядов в Харьковской области в механизированные бригады, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По его данным, это делается для доукомплектования штурмовых подразделений.

В пограничных отрядах, действующих в Харьковской области, возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп, — заявил собеседник агентства.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что задачи по созданию зоны безопасности вдоль российской границы в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно. Это заявление было сделано в ходе подведения итогов весенне-летней кампании 2025 года, где он также обозначил задачи для группировок войск на будущее.

В среду, 27 августа, российские вооруженные силы вошли в северную часть Купянска в Харьковской области. Населенный пункт оказался практически взят в клещи. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

ВСУ
военные
штурмовики
Харьковская область
