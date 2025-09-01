ВСУ нашли, куда пристроить стариков В Харьковской области возрастных украинских военных переводят в штурмовые группы

Возрастных украинских военнослужащих переводят из пограничных отрядов в Харьковской области в механизированные бригады, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По его данным, это делается для доукомплектования штурмовых подразделений.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что задачи по созданию зоны безопасности вдоль российской границы в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно. Это заявление было сделано в ходе подведения итогов весенне-летней кампании 2025 года, где он также обозначил задачи для группировок войск на будущее.

В среду, 27 августа, российские вооруженные силы вошли в северную часть Купянска в Харьковской области. Населенный пункт оказался практически взят в клещи. Минобороны РФ эти данные не комментировало.