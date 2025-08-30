Стало известно об успехах ВС России в Сумской и Харьковской областях

Задачи по созданию зоны безопасности вдоль российской границы в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Это заявление было сделано в ходе подведения итогов весенне-летней кампании 2025 года, где он также обозначил задачи для группировок войск на будущее, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, — подчеркнул Герасимов.

Ранее Герасимов заявил об освобождении 99,7% территории ЛНР. По его словам, под контролем ВСУ осталось менее 60 квадратных километров. Он отметил, что с марта российские войска освободили 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. Сейчас наступление по всей линии фронта продолжается.

До этого Валерий Герасимов подчеркнул, что основой успеха российских военных являются своевременные поставки промышленностью высокоточного оружия, ракет и боеприпасов. Этот фактор напрямую влияет на материальную обеспеченность войск и эффективность их действий.