30 августа 2025 в 16:33

Герасимов раскрыл секрет успеха российской армии

Герасимов: основой успехов ВС России являются своевременные поставки оружия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Основой успешных действий российских военных являются своевременные поставки оружия, ракет и боеприпасов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что этот фактор существенно влияет на материальную составляющую войск.

Необходимо отметить, что материальной основой наших успешных действий являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники, — сказал Герасимов.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ рассказал, что российские военные освободили 99,7% территории в Луганской Народной Республике. По его словам, у ВСУ осталось отбить менее 60 квадратных километров земли.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью 30 августа нанесли новый массированный удар по военным объектам на Украине. По данным ведомства, были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы.

