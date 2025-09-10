Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:08

В ВС России рассказали, как обернули захваченные у ВСУ мины против врага

Российские военные модернизировали трофейные мины «Пенал» и «Пряник» ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские военные усовершенствовали конструкции трофейных мин «Пенал» и «Пряник», захваченных у Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист. Специалисты группировки войск «Запад» не только изучили вражеские разработки, но и значительно улучшили их тактико-технические характеристики.

У них есть мина, называется «Пенал». Сбрасывается с FPV-квадрокоптера. Свою эффективность она показала еще у врага. В данном случае мы нашли эту мину, создали макет, доработали боевую часть, — сказал Чекист.

Он подчеркнул, что перед специалистами стояла задача не просто скопировать конструкцию, а повысить ее надежность и эффективность срабатывания. Что касается мины «Пряник», военнослужащий отметил, что российские инженеры устранили существенный недостаток оригинальной конструкции — возможность случайной детонации при ударе о деревья или твердые поверхности. По его словам, теперь боеприпас срабатывает исключительно при контакте с заданной целью.

Командир FPV-расчета добавил, что противник пытается усовершенствовать свои мины, однако не сможет скопировать российские доработки. Он объяснил, что модернизированные боеприпасы невозможно обезвредить или вскрыть для изучения — они подрываются при любой попытке разминирования. Эта особенность обеспечивает сохранение технологического преимущества российских войск.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» изготовил первую партию новых автоматов АМ-17, разработанных под калибр 5,45 мм. Модель успешно прошла войсковые и государственные испытания, включая использование в зоне СВО.

